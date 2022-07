Ermal Meta, sale l’ansia per il suo stato di salute: “Mi si gonfiano parti del corpo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Da sempre al centro del panorama musicale, Ermal Meta si apprestava a tornare sul palco nel suo tour estivo. Tuttavia, una situazione a dir poco spiacevole l’ha spinto a rimanere a casa. Con una serie di foto pubblicate sui social, il cantante di origini albanesi ha mostrato il gonfiore del suo viso. Immediato l’allarme dei fan che hanno chiesto ulteriori spiegazioni. Il cantante si è limitato a dire che farà dei controlli ma nel frattempo ha dovuto fare a meno di due tappe. Amici 22, Mattia Zenzola “tradito” da Raimondo Todaro? Stando alle indiscrezioni, il ballerino di latino-americano non avrà il banco che gli era stato promesso dal professore Ermal Meta: ansia per il suo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 luglio 2022) Da sempre al centro del panorama musicale,si apprestava a tornare sul palco nel suo tour estivo. Tuttavia, una situazione a dir poco spiacevole l’ha spinto a rimanere a casa. Con una serie di foto pubblicate sui social, il cantante di origini albanesi ha mostrato il gonfiore del suo viso. Immediato l’allarme dei fan che hanno chiesto ulteriori spiegazioni. Il cantante si è limitato a dire che farà dei controlli ma nel frattempo ha dovuto fare a meno di due tappe. Amici 22, Mattia Zenzola “tradito” da Raimondo Todaro? Stando alle indiscrezioni, il ballerino di latino-americano non avrà il banco che gli erapromesso dal professore: ansia per il suo ...

