Eritema da sudamina come alleviare il fastidio sulla pelle del bambino

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 luglio 2022) Quando fa caldo e il clima è umido e afoso, i genitori possono notare che ladelpresenta arrossamenti e piccoli puntini. È l’dao miliaria, una dermatite frequente in estate nei più piccoli, che hanno unamolto delicata. Il clima caldo e umido favoriscono una abbondante sudorazione, che irrita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’ansia dei bimbi per le punture, arriva la realtà virtuale Mutismo selettivo: la dottoressa Di Meo alla UNICH Hikikomori chi sono enasce questo disagio 10 segnali dei figli vittime di cyberbullismo:capirli? Virus influenzale e neonati: già 270mila ricoveri 10 consigli per la famiglia su cosa fare a ...