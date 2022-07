Equitazione | Nations Cup 2022 | la Francia vince la tappa di Hickstead e balza avanti in classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) Lasale in cattedra in quel di, località del Regno Unito che sta ospitando la penultimadiCup, specialità salto. La compagine transalpina ha avuto la meglio sulla concorrenza, avvicinandosi così nelle parti alte dellagenerale dell’Europe Division 1. Robert Olivier, Levy Edward, Marc Dilasser e Kevin Staut hanno raccolto otto penalità per un time di 221.04 e 41.95 (jump off), regolando in questo modo la Germania, seconda con otto penalità e 219.81-42.89. Buona prova poi del team brasiliano, terzoto con otto penalità e 229.20-44.38 regolando il Belgio, quarto con 12 e un time totale di 221.15. Sesta invece la Gran Bretagna con 12 e 225.52., presentati gli azzurri per i Mondiali di ...