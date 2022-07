Enrico Letta disperato: "Basta populismo", ecco da chi si fa ricattare il leader Pd (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel grande suk del centrosinistra, dove si contrattano alleanze e si innalzano veti contro i possibili alleati, irrompe anche Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento e storico esponente democristiano vorrebbe entrare nella coalizione di centrosinistra, e prosegue il pressing sul Pd mostrando un secondo sondaggio il quale senza alleanza in Campania con «Noi di Centro» i dem finirebbero per perdere le elezioni nazionali. «In Campania noi siamo una forza reale e valiamo il 9%» attacca Mastella. «In Puglia arriviamo al 5%, in Basilicata al 4% e in Molise al 5%. Noi siamo un'entità. La formula è già stata usata con Vincenzo De Luca, occasione in cui le aree di centro sono state così forti (7%) per cui abbiamo vinto rispetto al centro destra. Però se questa logica non si segue io non chiedo nulla a nessuno, né qualcuno mi ha chiamato. Noi ci presentiamo per i fatti nostri». Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel grande suk del centrosinistra, dove si contrattano alleanze e si innalzano veti contro i possibili alleati, irrompe anche Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento e storico esponente democristiano vorrebbe entrare nella coalizione di centrosinistra, e prosegue il pressing sul Pd mostrando un secondo sondaggio il quale senza alleanza in Campania con «Noi di Centro» i dem finirebbero per perdere le elezioni nazionali. «In Campania noi siamo una forza reale e valiamo il 9%» attacca Mastella. «In Puglia arriviamo al 5%, in Basilicata al 4% e in Molise al 5%. Noi siamo un'entità. La formula è già stata usata con Vincenzo De Luca, occasione in cui le aree di centro sono state così forti (7%) per cui abbiamo vinto rispetto al centro destra. Però se questa logica non si segue io non chiedo nulla a nessuno, né qualcuno mi ha chiamato. Noi ci presentiamo per i fatti nostri». Insomma, ...

