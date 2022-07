Energia eolica: approvati undici progetti riguardanti Puglia e Basilicata Consiglio dei ministri (Di venerdì 29 luglio 2022) Di Nino Sangerardi: Il Consiglio dei ministri nel corso della riunione del 28 luglio 2022 (ore 15.15), su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti ha deliberato l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per undici progetti di impianti di produzione di Energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Energia eolica), per una potenza complessiva pari a circa 452 MW. I provvedimenti adottati sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA). Nel dettaglio, si tratta di otto progetti da realizzare nella regione Puglia e tre nella regione Basilicata. Ecco: –Mondonuovo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 luglio 2022) Di Nino Sangerardi: Ildeinel corso della riunione del 28 luglio 2022 (ore 15.15), su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti ha deliberato l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale perdi impianti di produzione dielettrica alimentati da fonti rinnovabili (), per una potenza complessiva pari a circa 452 MW. I provvedimenti adottati sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA). Nel dettaglio, si tratta di ottoda realizzare nella regionee tre nella regione. Ecco: –Mondonuovo ...

