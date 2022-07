Emma Marrone, la lieta notizia: appare la primissima foto (Di venerdì 29 luglio 2022) Emma Marrone ha voltato pagina finalmente ed ecco emergere la prima foto della nuova casa. Attimi di relax per Emma Marrone, tornata recentemente a casa dalla sua famiglia, in Puglia, dopo una stagione lavorativa scoppiettante. Tra le note della sua musica così adrenalinica, la cantante ha sperimentato anche le vesti di attrice in A Casa Tutti bene 2 – La Serie. Tanti impegni che però l’hanno portata a rinunciare ad X Factor, pronto per tornare da giovedì 15 settembre su Sky e NOW, come afferma il sito ufficiale. Emma Marrone – Altranotizia (Fonte: Google)E in questo periodo di svolta, l’ex giudice del talent show è riuscita a cambiare vita, dare un taglio al passato e accogliere il nuovo, anche grazie all’acquisto di una nuova casa, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 29 luglio 2022)ha voltato pagina finalmente ed ecco emergere la primadella nuova casa. Attimi di relax per, tornata recentemente a casa dalla sua famiglia, in Puglia, dopo una stagione lavorativa scoppiettante. Tra le note della sua musica così adrenalinica, la cantante ha sperimentato anche le vesti di attrice in A Casa Tutti bene 2 – La Serie. Tanti impegni che però l’hanno portata a rinunciare ad X Factor, pronto per tornare da giovedì 15 settembre su Sky e NOW, come afferma il sito ufficiale.– Altra(Fonte: Google)E in questo periodo di svolta, l’ex giudice del talent show è riuscita a cambiare vita, dare un taglio al passato e accogliere il nuovo, anche grazie all’acquisto di una nuova casa, ...

babaconlacrema7 : guai a voi se mi chiedete chi preferisco tra emma marrone e alessandra amoroso, è come chiedere chi preferisco fra mamma e papà - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Sei tu che alla fine mi hai insegnato a non mollare mai @MarroneEmma ??????? Emma Marrone . . . - - GuitarDaniele : Sei tu che alla fine mi hai insegnato a non mollare mai @MarroneEmma ??????? Emma Marrone . . . - -