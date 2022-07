Emilia-Romagna, rientra l’allarme Escherichia Coli in mare. Le ordinanze saranno ritirate: «Nessuna preoccupazione per il futuro» (Di venerdì 29 luglio 2022) Le ordinanze di divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti della riviera Emiliano-romagnola saranno ritirate. I valori del batterio Escherichia Coli in mare sono infatti rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Ad annunciarlo è l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo. l’allarme «è durato 24 ore», ha detto Priolo in conferenza stampa. «Sono episodi molto sporadici, legati a una coincidenza di fattori che più andiamo avanti con la stagione estiva e più è difficile che si ripresentino». Per il futuro «non sarei assolutamente preoccupata», ha detto, pur specificando che «non possiamo escludere in maniera assoluta che episodi simili non si ripresentino». Stando a quanto ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Ledi divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti della rivierano-romagnola. I valori del batterioinsono infattiti nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Ad annunciarlo è l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo.«è durato 24 ore», ha detto Priolo in conferenza stampa. «Sono episodi molto sporadici, legati a una coincidenza di fattori che più andiamo avanti con la stagione estiva e più è difficile che si ripresentino». Per il«non sarei assolutamente preoccupata», ha detto, pur specificando che «non possiamo escludere in maniera assoluta che episodi simili non si ripresentino». Stando a quanto ...

Agenzia_Ansa : Po in secca tra l'Emilia Romagna e il Veneto. Legambiente: 'Situazione drammatica'. Giulia Bacchiegia avverte: 'La… - MediasetTgcom24 : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna #emiliaromagna - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, venerdì #29luglio, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolz… - lindaeciao : RT @MediasetTgcom24: Escherichia coli, nonostante i divieti di balneazione in Romagna la gente continua a tuffarsi #romagna #escherichiaco… - AnnoviGiulia : @aluollin emilia romagna :( -