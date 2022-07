Elezioni, Tajani: “Calenda? Ha cambiato 5-6 partiti, nessuna lezione da lui. Incoerente a imbarcare Gelmini e Carfagna” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Qualche mese fa Calenda diceva che Carfagna era incompatibile con i suoi progetti e con il suo centro. Evidentemente la coerenza non fa parte di questo ‘centrino’ che sta nascendo”. A dirlo ai cronisti, intercettato all’esterno di Montecitorio, è stato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha commentato la fuoriuscita dal suo partito da parte di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. “Era meglio se si fossero dimesse per rispetto degli elettori”, ha precisato. Per poi attaccare il leader di Azione: “nessuna lezione da Calenda che ha cambiato cinque-sei partiti, mi sembra che in questo caso il motto sia ‘Franza o Spagna purché se magna’ pur di avere un posto. Noi rappresentiamo il centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “Qualche mese fadiceva cheera incompatibile con i suoi progetti e con il suo centro. Evidentemente la coerenza non fa parte di questo ‘centrino’ che sta nascendo”. A dirlo ai cronisti, intercettato all’esterno di Montecitorio, è stato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, che ha commentato la fuoriuscita dal suo partito da parte di Marae Mariastella. “Era meglio se si fossero dimesse per rispetto degli elettori”, ha precisato. Per poi attaccare il leader di Azione: “dache hacinque-sei, mi sembra che in questo caso il motto sia ‘Franza o Spagna purché se magna’ pur di avere un posto. Noi rappresentiamo il centro ...

