Elezioni politiche | doppio mandato ed alleanza con Pd? La linea del M5s

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dalla regola sulalle eventuali alleanze. Giuseppe Conte, con un post su Facebook, ha toccato vari temi riguardanti il futuro del Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto in un momento chiave, considerato che si va verso l'appuntamento con ledel 25 settembre., si vota il 25 settembre 2022 Tornata elettorale che, secondo quanto scritto dal presidente dei 5Stelle, non vedrà tra i candidati pentastellati coloro i quali hanno già svolto due mandati. Conferma assoluta, dunque, per quella che era una regola che il partito si era imposto sin dal primo giorno e sul quale ci si interrogava quale sarebbe stata la prosecuzione. Stop doponel M5s Una scelta, o meglio una conferma, che ha anche un ...

Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - ItalyMFA : #Politiche2022??? Sei un elettore iscritto all’AIRE? ??Se hai recentemente cambiato indirizzo, ricordati di comunic… - LegaSalvini : COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obie… - rep_parma : Elezioni politiche 2022, ultime notizie. Letta: 'Con noi Art.1 e Psi'. M5S: nessuna deroga al tetto dei due mandati… - Umbria24 : Elezioni politiche, Bori: «Alle urne non vincerà l’oscurantismo ma chi è coerente e affidabile» -

Barbagallo ha rivendicato l'esistenza di alleanze già operative in varie realtà malgrado la rottura in corso a Roma: 'Una cosa sono lee un'altra cosa è quello che accade sui territori. ......abbiano impiantato da tempo un mega apparato che ha come mission quella di alterare lein ... Scrive Meloni: 'Leimmigrazioniste hanno gettato nel caos la Nazione. Da tempo Fratelli d'...Dal lavoro alla sicurezza, passando per gli attacchi agli avversari politici, abbiamo verificato nove affermazioni fatte del leader di Forza Italia, che nella maggior parte dei casi è stato impreciso, ...Elezioni politiche 2022 - C'è l'accordo per l'alleanza elettorale tra il Pd, Articolo uno Mdp e anche il Partito socialista italiano. Questi due partiti entreranno nella ...