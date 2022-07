Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia” (Di venerdì 29 luglio 2022) “L’Agenda Draghi? Non ho mai capito cosa sia, ma non può essere il nostro programma. Anche perché al governo dovevamo trovare una mediazione con Lega e Forza Italia”. A dirlo è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla festa dell’Unità a Terni. “Certo – ha proseguito – non possiamo nemmeno far passare l’Agenda Draghi, come ha fatto Conte, come se fosse il programma di Ronald Reagan“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “L’? Non ho mai capito cosa sia, ma non puòil nostro. Anche perché aldovevamo trovare una mediazione con”. A dirlo è stato il ministro del Lavoro, Andrea, alla festa dell’Unità a Terni. “Certo – ha proseguito – non possiamo nemmeno far passare l’, come ha fatto Conte, come se fosse ildi Ronald Reagan“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elezioni, Orlando: “Agenda Draghi? Non può essere il programma del Pd, al governo stavamo con Lega e Forza Italia” - m1851p : @SalamidaFabio @tziufranco2 Vedremo. Laspetto positivo di queste elezioni è che finalmente sapremo quanto vale vera… - kattolikamente : 'Come ha fatto un dirigente comunista, come il ministro Orlando, senza né arte né parte, scalare il Pci, poi Pds, p… - peppe_orlando_ : @MichelaMgl Sotto elezioni tornano di moda - MauroCapozza : RT @erretti42: Ah, sti bottoni schiacciati, così, senza preavviso, quasi come un tic Poi per forza si crea l’effetto domino. Quelli del Pd… -