Elezioni, M5s: “No deroga sul doppio mandato”. Via Taverna, Crimi e Bonafede. Carfagna e Gelmini in segreteria di Azione. Il Copasir: “In Europa ingerenze straniere in vista del voto” (Di venerdì 29 luglio 2022) Vertice con Calenda, Gelmini e la ministra per il Sud del governo Draghi. All’indomani dell’inchiesta sulle “ombre russe” lo scontro si accende tra i partiti. E nei 5 stelle vince la linea di Grillo sul limite delle candidature Leggi su lastampa (Di venerdì 29 luglio 2022) Vertice con Calenda,e la ministra per il Sud del governo Draghi. All’indomani dell’inchiesta sulle “ombre russe” lo scontro si accende tra i partiti. E nei 5 stelle vince la linea di Grillo sul limite delle candidature

M5S_Senato : Oggi Brunetta, dopo 30 anni di fiero e fidato berlusconismo, rientra tra i possibili alleati del PD alle elezioni d… - marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - Ettore_Rosato : “Corriamo da soli e vinceremo più collegi del #M5s. Non si possono lasciare gli elettori orfani di una proposta se… - rep_parma : Elezioni politiche 2022, ultime notizie. Calenda presenta le new entry Gelmini e Carfagna: 'Entreranno in segreteri… - MontroneGrazia : RT @InfoEdisave: Comunque Renzi c’aveva visto giusto: si voterà nel 2022 (Leopolda 2021); il M5S non arriva alle prossime elezioni politich… -