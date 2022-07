Elezioni | M5s | “Nessuna deroga sul doppio mandato” Carfagna | “Mi candido con Azione” Scontro sulla Russia Salvini | “Siamo alle comiche”

M5S_Senato : Oggi Brunetta, dopo 30 anni di fiero e fidato berlusconismo, rientra tra i possibili alleati del PD alle elezioni d… - marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - Ettore_Rosato : “Corriamo da soli e vinceremo più collegi del #M5s. Non si possono lasciare gli elettori orfani di una proposta se… - zappa301 : @GiuseppeConteIT pure io sarò sincero: Conte non è Grillino e appena finite le elezioni cercherà accordo con il pid… - thelondonboys47 : RT @Possidonio_GG: #M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. -

...( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GIORNATA POLITICA - TUTTI I VIDEO SULLE PROSSIME...la rielezione di Mattarella a febbraio e che è rimasto più o meno saldo fino alla rottura del...Alla fine l'ha spuntata la linea del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Nomi illustri dei pentastellati non saranno quindi ricandidabili in seguito all'esito della decisione presa oggi di ...M5S: oggi la soluzione sui due mandati. Giuseppe Conte chiude per porte al Pd per un'alleanza, ma non esclude un dialogo in futuro.A poco meno di due mesi dalle elezioni che si terranno il 25 settembre arriva un importante decisione in casa Movimento 5 Stelle: non ci sarà ...