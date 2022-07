Elezioni: Ciani (Demos), 'sì alla lista aperta del Pd, coesione e serietà contro la destra' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Democrazia solidale-Demos aderisce alla 'lista aperta ed espansiva' che il segretario del Pd Enrico Letta ha presentato alla Direzione del suo Partito mercoledì. lista 'aperta soprattutto a chi ha condiviso il progetto delle Agorà, penso soprattutto alle due forze più strutturate che hanno fatto questo lavoro con noi, Articolo 1 e Demos'”. Lo dice Paolo Ciani, segretario di Demos, all'Adnkronos. "In questi anni ci siamo strutturati in varie regioni di Italia, con una costruzione 'dal basso', che ha portato alla elezione di vari consiglieri comunali, regionali e alla nomina di differenti amministratori locali -spiega Ciani-. La centralità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Democrazia solidale-aderisceed espansiva' che il segretario del Pd Enrico Letta ha presentatoDirezione del suo Partito mercoledì.soprattutto a chi ha condiviso il progetto delle Agorà, penso soprattutto alle due forze più strutturate che hanno fatto questo lavoro con noi, Articolo 1 e'”. Lo dice Paolo, segretario di, all'Adnkronos. "In questi anni ci siamo strutturati in varie regioni di Italia, con una costruzione 'dal basso', che ha portatoelezione di vari consiglieri comunali, regionali enomina di differenti amministratori locali -spiega-. La centralità ...

