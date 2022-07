Elezioni, Carfagna: 'Vado con Calenda per salvare il Paese' (Di venerdì 29 luglio 2022) Mara Carfagna, ministra per il Sud e ormai ex esponente di Fi, in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato la sua scelta di lasciare il partito di Berlusconi. "La scelta più difficile, anche ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) Mara, ministra per il Sud e ormai ex esponente di Fi, in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato la sua scelta di lasciare il partito di Berlusconi. "La scelta più difficile, anche ...

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - Corriere : Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - VanessaEffect : RT @DomaniGiornale: #Berlusconi punta al 20%. Ospite della tv di famiglia, dice di voler decidere il prossimo premier. Nessuna domanda sui… - massimobordonar : RT @LucillaMasini: Berlusconi: «Farò campagna elettorale per Forza Italia in prima persona». Per forza, i suoi deputati l'hanno lasciato da… -