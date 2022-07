Elezioni, Cappato ed Eumans presentano la “lista per i referendum e la democrazia” e lanciano la campagna per le firme digitali: la diretta (Di venerdì 29 luglio 2022) Marco Cappato ed Eumans presentano il simbolo della “lista per i referendum e la democrazia” con richiesta al Governo della possibilità di sottoscrivere le liste con firma digitale e daranno il via alla raccolta delle candidature. Intervengono Marco Cappato, Virginia Fiume e Marco Perduca e gli esponenti di organizzazioni e partiti che hanno finora aderito all’appello, già firmato da 500 persone. Sono previsti anche gli interventi di Riccardo Magi, deputato di +Europa, Beatrice Brignone, segretaria di Possibile; Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista -Sinistra Europea, Gianluca Guerra e Eliana Canavesio, Presidenti di Volt Italia; Mario Calì, presidente Socialisti Democratici; Alessandro Fusacchia segretario di Movimenta; Antonella Soldo, coordinatrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Marcoedil simbolo della “per ie la” con richiesta al Governo della possibilità di sottoscrivere le liste con firma digitale e daranno il via alla raccolta delle candidature. Intervengono Marco, Virginia Fiume e Marco Perduca e gli esponenti di organizzazioni e partiti che hanno finora aderito all’appello, già firmato da 500 persone. Sono previsti anche gli interventi di Riccardo Magi, deputato di +Europa, Beatrice Brignone, segretaria di Possibile; Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista -Sinistra Europea, Gianluca Guerra e Eliana Canavesio, Presidenti di Volt Italia; Mario Calì, presidente Socialisti Democratici; Alessandro Fusacchia segretario di Movimenta; Antonella Soldo, coordinatrice ...

