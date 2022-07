Elezioni, Calenda: Toti va col centrodestra ma se cambia idea le nostre porte sono aperte (Di venerdì 29 luglio 2022) “Con Toti continuo a parlare ma ha già fatto l’accordo con il centrodestra come è noto a chiunque frequenti qualunque antro della politica italiana. Mi dispiace perchè avevo capito che fosse un sostenitore di Draghi. Se non c’è più le nostre porte sono spalancate. Toti ultimamente l’ho visto più di mia moglie però nella vita bisogna prendere delle decisioni, poi c’è chi le usa per andarle a prendere da un altro lato: ci siamo un pò stancati”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, durante una conferenza stampa alla Stampa estera ha risposto a proposito dei rapporti con il movimento di Giovanni Toti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) “Concontinuo a parlare ma ha già fatto l’accordo con ilcome è noto a chiunque frequenti qualunque antro della politica italiana. Mi dispiace perchè avevo capito che fosse un sostenitore di Draghi. Se non c’è più lespalancate.ultimamente l’ho visto più di mia moglie però nella vita bisogna prendere delle decisioni, poi c’è chi le usa per andarle a prendere da un altro lato: ci siamo un pò stancati”. Così Carlo, leader di Azione, durante una conferenza stampa alla Stampa estera ha risposto a proposito dei rapporti con il movimento di Giovanni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - fattoquotidiano : NESSUNA DEROGA AL LIMITE DEI DUE MANDATI. La comunicazione di Conte ai vertici del Movimento - tuttoepolitica : @DeerEwan Non capisci nulla di strategie elettorali. Le elezioni si vincono nei singoli collegi: Renzi è forte in T… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Tajani: “Calenda? Ha cambiato 5-6 partiti, nessuna lezione da lui. Incoerente a imbarcare Gelmini e Carfagna… -