Elezioni: Calenda, 'Toti? L'ho visto più di mia moglie, ma ha fatto accordo con centrodestra' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Con Toti ho parlato tante volte, ho tenuto il filo del dialogo sempre acceso. Potrei dire che la porta per lui continua a essere sempre aperta, ma Toti si è fatto l'accordo con il centrodestra, come è noto a tutti. E mi spiace". Lo ha detto Carlo Calenda. "Se questo accordo non c'è più e vuole discutere con noi, le porte sono spalancate -ha chiarito il leader di Azione-. Toti l'ho visto più di mia moglie ma nella vita bisogna prendere delle decisioni. Anche perchè ci siamo un pò stancati". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Conho parlato tante volte, ho tenuto il filo del dialogo sempre acceso. Potrei dire che la porta per lui continua a essere sempre aperta, masi èl'con il, come è noto a tutti. E mi spiace". Lo ha detto Carlo. "Se questonon c'è più e vuole discutere con noi, le porte sono spalancate -ha chiarito il leader di Azione-.l'hopiù di miama nella vita bisogna prendere delle decisioni. Anche perchè ci siamo un pò stancati".

