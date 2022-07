Elezioni: Calenda, 'italiani non vogliono passare da Germania e Francia a partner Orban' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "La destra non vincerà. Non c'è nessuna possibilità che gli italiani cadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività di attacchi. Non credo che gli italiani vogliano essere declassati da partner di Germania e Francia a partner di Orban". Lo ha detto Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "La destra non vincerà. Non c'è nessuna possibilità che glicadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività di attacchi. Non credo che glivogliano essere declassati dadidi". Lo ha detto Carlo

