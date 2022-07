Elezioni, Andrea Tremaglia: “Se Roma mi chiama, io sono a disposizione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. Con il vertice di mercoledì sera, che ha riunito tutte le forze del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, il quadro, in previsione dell’appuntamento alle urne per il 25 settembre, è chiaro: la ripartizione dei seggi nominali, vero nodo da sciogliere nella riunione dei big del triumvirato, Berlusconi, Meloni e Salvini, ha visto il partito della Giorgia nazionale accaparrarsene ben 98, 70 al Carroccio, 42 agli azzurri insieme a Udc e 11 a Coraggio per l’Italia e Noi con l’Italia. Lo scoglio da superare era proprio questo, in virtù di un programma che vede la flotta unita e compatta. E ora, dopo la fumata bianca, la prospettiva sembra chiara, con il benestare del Presidente anche sulla possibilità che l’unica donna presente nella cerchia degli eletti possa stare al timone. E il futuro, o presunto tale, quello che si può immaginare, abbiamo cercato di ricostruirlo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. Con il vertice di mercoledì sera, che ha riunito tutte le forze del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, il quadro, in previsione dell’appuntamento alle urne per il 25 settembre, è chiaro: la ripartizione dei seggi nominali, vero nodo da sciogliere nella riunione dei big del triumvirato, Berlusconi, Meloni e Salvini, ha visto il partito della Giorgia nazionale accaparrarsene ben 98, 70 al Carroccio, 42 agli azzurri insieme a Udc e 11 a Coraggio per l’Italia e Noi con l’Italia. Lo scoglio da superare era proprio questo, in virtù di un programma che vede la flotta unita e compatta. E ora, dopo la fumata bianca, la prospettiva sembra chiara, con il benestare del Presidente anche sulla possibilità che l’unica donna presente nella cerchia degli eletti possa stare al timone. E il futuro, o presunto tale, quello che si può immaginare, abbiamo cercato di ricostruirlo ...

TgLa7 : Dopo aver lasciato #ForzaItalia @andrea_cangini va ad @Azione_it #crisidigoverno #elezioni - Andrea__Monti : RT @dantegiumanini: Come al solito , per la sinistra è all’ordine del giorno Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non… - tebaldi_andrea : #Elezioni 2022. Silvio #Berlusconi ospite in serata di #Zona #Bianca: ”Io in campo, obiettivo 20%. #Forza Italia in… - andrea_geissa : RT @PoliticaPerJedi: Berlusconi ha fatto camionate di danè riempiendo di palazzine e di cemento la periferia di Milano ma a due mesi dalle… - MarchezVousLuci : Andrea Delmastro: «Il centrodestra ha il 99,9% di probabilità di vincere le elezioni» -