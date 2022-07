Elezioni 2022 | Sasso Lega | “Spudorate e ipocrite le uscite della sinistra sui precari Abbiamo le idee chiare su cosa fare sulla scuola”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, deputato, su Facebook è già in clima da campagna elettorale. L'esponente leghista critica l'atteggiamento dei partiti di: "Parlano di, dopo averli colpiti e a volte anche insultati". L'articolo .

fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: “Non c’è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti” - LaStampa : Elezioni, Iacoboni: 'Ecco come i russi hanno interferito sul governo tramite la Lega' - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - Rinaldo100862 : Uno vale uno. Qualche volta anche meno. Elezioni, nessuna deroga al secondo mandato. Il M5s perde i suoi big… - LorettaChiara : RT @martinacarletti: A tutti quelli che ci chiedono di iniziare la RACCOLTA FIRME vorrei far sapere che SIAMO PRONTI ma il Ministero degli… -

L'Indro

Vedi Anche, Borghi (Pd): 'M5s Siamo su sponde diverse. Con Calenda si può trovare un punto di caduta per l'alleanza' Renzi ribadisce la sua contrarietà al reddito di cittadinanza : 'Noi ...Leper la sinistra valgono solo - chiosa Giordano - quando vince la sinistra, è anti - democratico questo atteggiamento'. Elezioni 2022: in attesa del programma 'innovativo' della destra — L'Indro 2' di lettura Fano 29/07/2022 - Intervengono i consiglieri comunali Luca Serfilippi e Luigi Scopelliti a seguito del congresso della sezione della Lega di Fano: “Ci sentiamo delusi e amareggiati. Ques ...Elezioni 2022, Malpezzi (Pd): "Movimento 5 Stelle ha tradito il Paese, sugli altri nessun veto" Il Partito Democratico continua a lavorare per costruire la sua coalizione di centrosinistra ...