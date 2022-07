Elezioni 2022, Sardine: “Scongiurare governo delle destre” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le Sardine sono nate come anticorpi per combattere una destra che voleva appropriarsi del governo dell’Emilia Romagna: ci stiamo muovendo nello stesso modo per Scongiurare la medesima minaccia in Italia”. Così, in una nota, il movimento 6000 Sardine interviene sulla situazione politica attuale e la conseguente campagna elettorale in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo, il panorama che si paventa è una cittadinanza stanca e disillusa da una politica distante e troppo attenta ai propri interessi con un astensionismo da record, ma allo stesso tempo siamo convinti che se il popolo si unisce, nessuna sfida è impossibile”, proseguono osservando che “usciamo da anni di pandemia, guerra e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lesono nate come anticorpi per combattere una destra che voleva appropriarsi deldell’Emilia Romagna: ci stiamo muovendo nello stesso modo perla medesima minaccia in Italia”. Così, in una nota, il movimento 6000interviene sulla situazione politica attuale e la conseguente campagna elettorale in vistapolitichedel 25 settembre. “Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo, il panorama che si paventa è una cittadinanza stanca e disillusa da una politica distante e troppo attenta ai propri interessi con un astensionismo da record, ma allo stesso tempo siamo convinti che se il popolo si unisce, nessuna sfida è impossibile”, proseguono osservando che “usciamo da anni di pandemia, guerra e ...

