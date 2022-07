Elezioni 2022, Renzi: “Alleanza su temi o corro da solo” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se le persone che fanno politica vogliono una Alleanza sui contenuti e sui programmi, allora mi metto seduto e parlo. Se l’Alleanza deve essere per salvare qualche posto, qualche parlamentare, allora preferisco correre in solitaria”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Radio24 si esprime così in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre “Non è il mio obiettivo – aggiunge l’ex presidente del consiglio – salvare la poltrona a qualcuno dei miei, e nemmeno a me. Per salvarsi la cadrega uno si mette d’accordo con tutti, il punto è salvare la faccia più che la cadrega, oltre che il paese”. “E’ ovvio – prosegue Renzi – che non siamo ben visti, siamo sempre stati soli in questa legislatura. Da solo ho mandato a casa Conte, e ce ne ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se le persone che fanno politica vogliono unasui contenuti e sui programmi, allora mi metto seduto e parlo. Se l’deve essere per salvare qualche posto, qualche parlamentare, allora preferisco correre in solitaria”. Matteo, leader di Italia viva, a Radio24 si esprime così in vista dellepolitichein programma il 25 settembre “Non è il mio obiettivo – aggiunge l’ex presidente del consiglio – salvare la poltrona a qualcuno dei miei, e nemmeno a me. Per salvarsi la cadrega uno si mette d’accordo con tutti, il punto è salvare la faccia più che la cadrega, oltre che il paese”. “E’ ovvio – prosegue– che non siamo ben visti, siamo sempre stati soli in questa legislatura. Daho mandato a casa Conte, e ce ne ...

fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: “Non c’è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti” - LaStampa : Elezioni, Iacoboni: 'Ecco come i russi hanno interferito sul governo tramite la Lega' - ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - telodogratis : Elezioni 2022, Renzi: “Alleanza su temi o corro da solo” - FrontieraRieti : La Prefettura di Rieti comunica che in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli elett… -