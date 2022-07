Elezioni 2022, Renzi al lavoro su liste: "Venderemo cara la pelle" (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteo Renzi si è chiuso in ufficio e si è messo al lavoro solo sulle liste di Italia Viva per le prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022. "Venderemo cara la pelle, centimetro su centimetro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteosi è chiuso in ufficio e si è messo alsolo sulledi Italia Viva per le prossimepolitiche del 25 settembre. "la, centimetro su centimetro. ...

Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - bendellavedova : Anche per smentire alcune ipotesi stampa, pure di oggi: @Piu_Europa ha stretto patto federativo con @Azione_it a ge… - Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - RdC94362398 : RT @SpaceCowboy21: #Elezioni, #Meloni torna ad attaccare il #redditodicittadinanza: “Stupido e diseducativo”. Agli alleati: “No a promesse… - okwlor : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Riccardo Ricciardi (M5S): 'A differenza degli altri noi abbiamo un programma serio e un leade… -