Elezioni 2022, Renzi al lavoro su liste: "Venderemo cara la pelle" (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - Matteo Renzi si è chiuso in ufficio e si è messo al lavoro solo sulle liste di Italia Viva per le prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022. "Venderemo cara la pelle, centimetro su centimetro. Ci basta il 3%, e se le Letta perderà le Elezioni il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione", queste, apprende l'Adnkronos, le parole rivolte ai suoi. Il leader di Iv starebbe già componendo il puzzle delle liste e delle candidature di Italia Viva nei vari collegi elettorali, per esaltare al massimo il profilo di Iv. Esempi? Luigi Marattin sarebbe chiamato a scendere in campo contro Luigi Di Maio. "La partita si giocherà sull'asse competenza-superficialità. E sulla competenza ce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - Matteosi è chiuso in ufficio e si è messo alsolo sulledi Italia Viva per le prossimepolitiche del 25 settembre. "la, centimetro su centimetro. Ci basta il 3%, e se le Letta perderà leil giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione", queste, apprende l'Adnkronos, le parole rivolte ai suoi. Il leader di Iv starebbe già componendo il puzzle dellee delle candidature di Italia Viva nei vari collegi elettorali, per esaltare al massimo il profilo di Iv. Esempi? Luigi Marattin sarebbe chiamato a scendere in campo contro Luigi Di Maio. "La partita si giocherà sull'asse competenza-superficialità. E sulla competenza ce ...

fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: “Non c’è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti” - LaStampa : Elezioni, Iacoboni: 'Ecco come i russi hanno interferito sul governo tramite la Lega' - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - telodogratis : Elezioni 2022, Sardine: “Scongiurare governo delle destre” - telodogratis : Elezioni 2022, martedì riunione sherpa centrodestra sui collegi -