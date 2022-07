Elezioni 2022, martedì riunione sherpa centrodestra sui collegi (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – La prossima settimana il centrodestra entrerà nel vivo della trattativa sui collegi elettorali, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. E si aprirà il suk su quelli ‘sicuri’. Dopo il vertice fiume di mercoledì scorso, conclusosi con l’accordo sulla premiership e la ripartizione degli uninominali, martedì dovrebbero tornare a riunirsi i leader per fare il punto della situazione, ma non ci sono conferme a riguardo. Di certo, raccontano fonti parlamentari, alle 10.30, presso gli uffici del gruppo Lega a Montecitorio si terrà una riunione con gli esperti di ciascun partito della coalizione, i cosiddetti sherpa. Stiamo parlando di Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fdi; Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – La prossima settimana ilentrerà nel vivo della trattativa suielettorali, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E si aprirà il suk su quelli ‘sicuri’. Dopo il vertice fiume di mercoledì scorso, conclusosi con l’accordo sulla premiership e la ripartizione degli uninominali,dovrebbero tornare a riunirsi i leader per fare il punto della situazione, ma non ci sono conferme a riguardo. Di certo, raccontano fonti parlamentari, alle 10.30, presso gli uffici del gruppo Lega a Montecitorio si terrà unacon gli esperti di ciascun partito della coalizione, i cosiddetti. Stiamo parlando di Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fdi; Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti ...

