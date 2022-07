Elezioni 2022 e Pd, Letta alle prese con rebus alleati (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Ancora pochi giorni e il puzzle delle candidature del fronte progressista alle prossime Elezioni politiche 2022 inizierà ad avere confini definiti. Il 2 agosto (martedì prossimo) i segretari regionali del Pd dovranno consegnare a Enrico Letta le proposte dei territori e da lì lo schema che il segretario dem sta tracciando in questi giorni con alcuni fedelissimi come Marco Meloni e Francesco Boccia potrà essere riempito di contenuti. Intanto Letta prosegue con tutta la ‘war room’ al Nazareno il lavoro sulle liste partendo dal mandato ricevuto in Direzione. Alcuni punti cardinali sono fissati in modo netto: rispetto della parità di genere (a capolista uomo corrisponderà capolista donna, sempre), rinnovamento, competenze, occhio di riguardo ai giovani, attenzione ai territori (i sindaci ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Ancora pochi giorni e il puzzle delle candidature del fronte progressistaprossimepoliticheinizierà ad avere confini definiti. Il 2 agosto (martedì prossimo) i segretari regionali del Pd dovranno consegnare a Enricole proposte dei territori e da lì lo schema che il segretario dem sta tracciando in questi giorni con alcuni fedelissimi come Marco Meloni e Francesco Boccia potrà essere riempito di contenuti. Intantoprosegue con tutta la ‘war room’ al Nazareno il lavoro sulle liste partendo dal mandato ricevuto in Direzione. Alcuni punti cardinali sono fissati in modo netto: rispetto della parità di genere (a capolista uomo corrisponderà capolista donna, sempre), rinnovamento, competenze, occhio di riguardo ai giovani, attenzione ai territori (i sindaci ...

