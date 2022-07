Elezioni 2022, Calenda: “Vince la destra? De che…” – Video (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vince la destra? De che…”. Carlo Calenda, leader di Azione, non vuol sentir parlare di vittoria scontata del centrodestra nelle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “la? De”. Carlo, leader di Azione, non vuol sentir parlare di vittoria scontata del centronellepolitichein programma il 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Elezioni, Toninelli: “Non c’è più il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti” - LaStampa : Elezioni, Iacoboni: 'Ecco come i russi hanno interferito sul governo tramite la Lega' - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - guglielmoenrico : RT @Agenzia_Ansa: Dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni alla Russia per interferenze nelle elezioni, sia in Usa che in altri Paesi. Lo… - v_vendetta25 : Il molleggiato della soia -