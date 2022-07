Elezioni 2022 | Borré | “Con regola mandati M5S salta anche Raggi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) –Virginianello stop alla deroga dei due. In ore concitate per il M5S molti, tra i ‘veterani’, si chiedevano sel’ex sindaca di Roma rimanesse a bocca asciutta dopo il niet di Beppe Grillo. Il suo, infatti, è un caso particolare, ovvero “il combinato disposto del mandato che non si conta per i consiglieri comunali di opposizione e il passaggio da un ruolo ad un altro inaugurato per Giancarlo Cancelleri”, che ha lasciato la Regione Sicilia per andare a fare il sottosegretario, ‘deroga’ voluta per lui dall’ex capo politico Luigi Di Maio tra mille polemiche., infatti, siede in Campidoglio -forte di trealle spalle- per correre allepolitiche dovrebbe lasciare il suo posto. Ma l’ex prima ...