(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Unione Sportivaformula al Presidente della Provincia dii miglioridi buon lavoro per un prosieguo dell’attività avviata nel segno della continuità, auspicando un rapporto di collaborazione fattiva e proficua che possa consentire un migliore stile di vita per i cittadini del Sannio”. Questa la nota stampa di Us. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV7Benevento : Elezione Nino Lombardi, gli auguri di US Acli Benevento - - TV7Benevento : ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA, LA PAROLA AL CANDIDATO NINO LOMBARDI (VIDEO E FOTO) - - Fmela24 : @Nino82212456 @Erreppierreppi @wscavello @EnricoLetta Nino, hai messo le foto di PdC... In Italia nessuna elezione(… -

TV Sette Benevento

Dopo le dimissioni dell'architettoPrincipato, infatti, la posizione non è stata ancora ... La ragione è semplice: con il cambio della guardia a Palazzo Zanca e l'del nuovo sindaco ...Benevento . Come ampiamente prevedibile vince nettamenteLombardi, sindaco di Faicchio, la contesa con lo sfidante del centrosinistra Antonio Calzone. ...22.00 le operazioni di voto per l'... Elezione Nino Lombardi, gli auguri di US Acli Benevento Otto minuti dopo la mezzanotte si è concluso lo spoglio del voto per l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento. Il Candidato Nino Lombardi ha ottenuto 60.061 voti ponderati; il Candidato ...Si sono concluse alle ore 22.00 le operazioni di voto per l'Elezione del Presidente della Provincia di Benevento. Hanno votato 745 Amministratori Comunali su 937 aventi diritto pari al 79,50%.del tota ...