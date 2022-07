Economia circolare? Solo 4 italiani su 10 sanno cos’è (Di venerdì 29 luglio 2022) Il nuovo sondaggio condotto da Ipsos per la IX edizione dell’Ecoforum mostra che l’Economia circolare sta convincendo sempre più cittadini. Questo è un ottimo segno, perché significa che le persone sono sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità. L’Economia circolare è un modello di sviluppo che punta al massimo utilizzo delle risorse disponibili, riducendo al minimo le emissioni di CO2. È un modello che può aiutare il pianeta a risparmiare energia e risorse, e che può essere una parte importante della soluzione al cambiamento climatico. In un contesto di incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, lo sviluppo dell’Economia circolare e l’energia da fonti rinnovabili possono offrire una via d’uscita. I cittadini italiani sono sempre più consapevoli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Il nuovo sondaggio condotto da Ipsos per la IX edizione dell’Ecoforum mostra che l’sta convincendo sempre più cittadini. Questo è un ottimo segno, perché significa che le persone sono sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità. L’è un modello di sviluppo che punta al massimo utilizzo delle risorse disponibili, riducendo al minimo le emissioni di CO2. È un modello che può aiutare il pianeta a risparmiare energia e risorse, e che può essere una parte importante della soluzione al cambiamento climatico. In un contesto di incertezze economiche, sanitarie e geopolitiche, lo sviluppo dell’e l’energia da fonti rinnovabili possono offrire una via d’uscita. I cittadinisono sempre più consapevoli ...

