Economia circolare e buone pratiche | Campania regione più green d’Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 luglio 2022) La second hand è ormai a tutti gli effetti un comportamento di consumo abituale degli italiani, che non solo ne apprezzano l’opportunità di risparmio e guadagno e la possibilità di fare spazio liberandosi di oggetti che non usano più, ma che ormai sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità e della riduzione degli sprechi. In questo contesto, lasi distingue tra le regioni più virtuose, sia per i risultati in termini di valore generato, sia in termini di riduzione dell’impatto ambientale come conseguenza dell’dell’usato, confermando il primato dipiùgrazie alla second hand.Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy condotto da Bva Doxa per Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile, con oltre 13 milioni di utenti ...