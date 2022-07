Ecco il dossier russo per infangare Salvini La fragorosa smentita dei servizi segreti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ilsi abbatte sulla campagna elettorale. Attraverso un lungo articolo pubblicato su La Stampa. Ricostruzione: alla fine di maggio un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia avrebbe avuto delle interlocuzioni con Antonio Capuano, indicato come consigliere di Matteoper i rapporti internazionali. Nel corso di questi confronti, il funzionario d'ambasciata avrebbe chiesto «se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo». Una specie di missile che piomba in un confronto politico dove il tema Putin e la linea da assumere nei confronti della Russia è centrale. Così come la smania, da parte della sinistra, di unire i puntini della caduta del governo Draghi e ricongiungerli con Mosca. È chiaro che questa rivelazione della Stampa, che richiama a fonti di intelligence, suscita un vero ...