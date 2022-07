È partita la sfida elettorale tra Letta e Meloni

(Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - La costruzione dell'alleanza di centro sinistra è "Molto avanzata". Lo dice Enricoin una intervista al tg5. "Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra: Il centrodestra è stato rapidissimo, Forza Italia e la Lega si sono consegnati ae non c'è stata. La discussione tra di noi è giusto che ci sia, durerà ancora pochi giorni", ha aggiunto il leader dem. Su Renzi e Calenda, invece, ha sottolineato: "Sono nostri interlocutori, ci stiamo discutendo. La leggeobbliga ad alleanze elettorali, poi ognuno è responsabile del suo programma. Noi lanceremo una lista che si chiamerà democratici e progressisti che avrà il suo programma e poi procederemo con le alleanze. Non sarà una alleanza solo su base, sarà forte e io sono convinto che sarà forte ...

'Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra: Il centrodestra è stato rapidissimo, Forza Italia e la Lega si sono consegnati a Meloni e non c'è stata. La discussione tra di ...

La leader di Fdi: "Noi atlantisti, no alle promesse che non si possono mantenere". Il segretario dem: "Coalizione in pochi giorni". E su Renzi e Calenda spiega: "sono nostri interlocutori, stiamo disc ...