È il solito Berlusconi: "Forza Italia al 20%, indicheremo noi il premier". Sui transfughi: "Spariranno come Alfano" (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Silvio Berlusconi non molla e rilancia Forza Italia al 20%. In questa convulsa fase di politica Italiana, tra immaginarie spie e hacker russi che fanno cadere Draghi, solite sponde destra e sinistra che lasciano – soprattutto adesso – il tempo che trovano, il Cavaliere a 86 anni suonati si prende per un attimo la scena rilasciando la solita dichiarazione "alla Berlusconi", ovvero quella impossibile, che nessuno immaginerebbe mai, come riportata anche dall'Agi. Berlusconi: "Forza Italia al 20%, indicheremo il premier" Già il mese scorso il Cav si era scatenato nella medesima "previsione". Perché Silvio Berlusconi è così, non solo con la "sua" Forza ...

