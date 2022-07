Dove va Carfagna dopo l' addio a Forza Italia | “Salvare il paese dagli estremismi Draghi premier”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 luglio 2022) “La scelta più difficile”. Tra coloro che hanno dettola crisi di governo e le dimissioni di Marioc'è Mara, ormai ex esponente di spicco del partito azzurro, che spiega in un'intervista al Corriere della Sera i progetti per il futuro e la scelta di aderire ad Azione di Carlo Calenda: “La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare FI. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Calenda, che rappresenta a mio giudizio l'unica proposta politica capace diilda una nuova stagione di. Non ho scelto Azione per partecipare a un fronte “contro” ma per dare ...