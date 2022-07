Doppio mandato, Grillo fa pulizia nel Movimento 5 Stelle Da Fico a Toninelli, i paladini del popolo restano a piedi (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Elevato stoppa Conte sulla deroga al terzo mandato getta i capi pentastellati, tranne un paio, nello sconforto esistenziale e umano più cupo. La conseguenza logica della decisione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Elevato stoppa Conte sulla deroga al terzogetta i capi pentastellati, tranne un paio, nello sconforto esistenziale e umano più cupo. La conseguenza logica della decisione... Segui su affaritaliani.it

