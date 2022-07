Dopo la furiosa lite Juric-Vagnati, interviene Urbano Cairo: “Non c’è altro da aggiungere” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale la tensione in casa Torino: Ivan Juric e Davide Vignati sono stati protagonisti di una violenta lite nel ritiro di Waidring. In Austria il tecnico e il dirigente sportivo hanno rischiato di venire alle mani nel parcheggio del Kuhotel, dove stanno alloggiando i granata. Lo scontro fisico è stato scongiurato dall’intervento del team manager Marco Pellegri. Il battibecco ha fatto rapidamente il giro dei social, Dopo essere stata ripresa da un telefonino, a testimonianza del momento difficile sul fronte mercato in casa Torino dove si fatica a trovare un accordo tra area tecnica, dirigenza e proprietà. Nel diverbio sono volati insulti e spintoni. “Al termine della lite ci siamo abbracciati, questa discussione sarà un punto di partenza per fare il bene del Toro – ha detto Vignati a freddo – Abbiamo tante cose in ballo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sale la tensione in casa Torino: Ivane Davide Vignati sono stati protagonisti di una violentanel ritiro di Waidring. In Austria il tecnico e il dirigente sportivo hanno rischiato di venire alle mani nel parcheggio del Kuhotel, dove stanno alloggiando i granata. Lo scontro fisico è stato scongiurato dall’intervento del team manager Marco Pellegri. Il battibecco ha fatto rapidamente il giro dei social,essere stata ripresa da un telefonino, a testimonianza del momento difficile sul fronte mercato in casa Torino dove si fatica a trovare un accordo tra area tecnica, dirigenza e proprietà. Nel diverbio sono volati insulti e spintoni. “Al termine dellaci siamo abbracciati, questa discussione sarà un punto di partenza per fare il bene del Toro – ha detto Vignati a freddo – Abbiamo tante cose in ballo, ...

