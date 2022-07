Dolore | lacrime e rabbia | San Giuliano Milanese saluta la piccola Diana

(Di venerdì 29 luglio 2022) È arrivata accompagnata dalla nonna Maria e la zia Viviana la bara bianca della, la bambina morta di stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre per 6 giorni in casa. «Ciao»...

È arrivata accompagnata dalla nonna Maria e la zia Viviana la bara bianca della piccola Diana, la bambina morta di stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre per 6 giorni in casa. "Ciao Diana" , ...all'addio della piccola Diana . Un mazzetto di palloncini bianchi , alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese ,... Dolore e lacrime per il funerale di Pietro Ballarini, morto a 18 anni in bicicletta Palloncini bianche e uno striscione delle mamme del quartiere Ponte Lambro hanno accolto la bara della bambina di 18 mesi deceduta dopo che la madre l'ha lasciata sola a casa per sei giorni ...Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, dove sono in corso i funerali di ...