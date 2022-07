Divorzio Blasi-Totti: “Noemi una gran signora” parola di Nuccetelli (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le tante indiscrezioni uscite in questi giorni e dopo che su Dagospia sono stati pubblicati dei video postati proprio sul suo profilo social, Alex Nuccetelli è tornato a parlare e lo ha fatto rilasciando una breve intervista per il Corriere della sera. Il pr romano, amico di Totti ma anche di Ilary e a quanto pare anche di Noemi Bocchi, ha ribadito di non avere idea del motivo per il quale quella sera, nello stesso locale romano, ci fossero i coniugi e anche quella che sarebbe l’attuale fidanzata dell’ex calciatore. Ma non ci vede nulla di male: quello è un noto locale romano, ed è chiaro che ci fosse tanta gente conosciuta. Non solo, Nuccetelli, che dice di non essere a conoscenza di un possibile flirt tra Totti e Noemi, spiega che l’ex capitano della Roma, è sempre stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le tante indiscrezioni uscite in questi giorni e dopo che su Dagospia sono stati pubblicati dei video postati proprio sul suo profilo social, Alexè tornato a parlare e lo ha fatto rilasciando una breve intervista per il Corriere della sera. Il pr romano, amico dima anche di Ilary e a quanto pare anche diBocchi, ha ribadito di non avere idea del motivo per il quale quella sera, nello stesso locale romano, ci fossero i coniugi e anche quella che sarebbe l’attuale fidanzata dell’ex calciatore. Ma non ci vede nulla di male: quello è un noto locale romano, ed è chiaro che ci fosse tanta gente conosciuta. Non solo,, che dice di non essere a conoscenza di un possibile flirt tra, spiega che l’ex capitano della Roma, è sempre stato ...

