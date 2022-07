Divieti di balneazione nell'Adriatico. Piogge rare e super caldo: il mare si trasforma (Di venerdì 29 luglio 2022) Divieto di balneazione in diverse spiagge della Romagna (foto Ansa) Il sole è ancora basso all'orizzonte quando i primi bagnanti vedono i cartelli. Sono i Divieti di balneazione. La rivera riminese, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Divieto diin diverse spiagge della Romagna (foto Ansa) Il sole è ancora basso all'orizzonte quando i primi bagnanti vedono i cartelli. Sono idi. La rivera riminese, ...

infoitinterno : Divieti di balneazione, il Comune non ci sta: 'Parametri nella norma' - infoitinterno : Escherichia coli, divieti balneazione in 22 spiagge Emilia Romagna - BinaryOptionEU : RT 'Divieti di balneazione per la presenza di #escherichiacoli. Attesa per i risultati delle analisi - ZenatiDavide : Mare malato. Riviera Romagnola, 22 divieti di balneazione ma è giallo sui test: Restano i divieti di balneazione pe… - AerospatialeBac : RT @il_gentlemaw: Escherichia coli, divieti di balneazione in Riviera. Chiusi 22 tratti di mare. Il sindaco di Rimini: 'anomalia'. E presen… -