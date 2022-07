DIRETTA | Supplenze da GaE e GPS | domande dal 2 al 16 agosto | le novità sull’istanza QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola VIDEO

lacittanews : Di redazione Question time sulle immissioni in ruolo e le supplenze. Ancora risposte alle domande p… - La7tv : #lariachetira Paolo Mieli: 'Spero che dopo un decennio di supplenze, i vincitori delle elezioni vadano al governo c… -

Orizzonte Scuola

...di ieri, nell'incontro tenutosi ieri, 28 luglio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha presentato ai sindacati la bozza della circolare ministeriale che contiene indicazioni sulle......tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati sulle procedure operative per le, è ... Ospiti dellaRoberta Vannini , segretaria regionale Uil scuola Campania e Lucio Ficara, esperto ... Immissioni in ruolo e supplenze 2022: le ultime novità. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) [RIVEDI LA DIRETTA] Come abbiamo anticipato e come abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra diretta di ieri, nell’incontro tenutosi ieri, 28 luglio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati l ...Domande per l'attribuzione degli incarichi di supplenza da GAE e da GPS dal 2 al 16 agosto: i sindacati non sono d'accordo.