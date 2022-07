Diana Pifferi | l’urlo improvviso durante i funerali | persone in lacrime

Leggi su tvzap

(Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, 29 Luglio 2022, si sono svolti idella piccola, la bambina di 18 mesi morta dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia, ora in carcere. L’ultimo saluto si è tenuto presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. Oltre 150hanno deciso di parteciparvi. In tantissimi hanno lasciato palloncini e lettere fuori dal palazzo di Ponte Lambro dove la piccola è morta di stenti. Tra la folla presente in chiesa anche la nonna e la zia della piccola: le donne erano straziate dal dolore.Oggi, 29 Luglio 2022, si sono svolti idella piccola, la bambina di 18 mesi morta dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia. Un ...