Deulofeu non basta all'Udinese, ko a testa alta contro il Chelsea (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Chelsea passa 3 a 1 alla "Dacia Arena", ma nonostante il risultato l'Udinese esce a testa alta. Soddisfatto per la prestazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilpassa 3 a 1 alla "Dacia Arena", ma nonostante il risultato l'esce a. Soddisfatto per la prestazione...

panzaantonio61 : RT @messveneto: Monologo del Chelsea, l’Udinese riesce solo a limitare i danni: Nell’amichevole di lusso al Friuli inglesi avanti con Kantè… - infoitsport : Il Chelsea espugna Udine: 3-1 per Koulibaly e compagni, non basta il gol di Deulofeu - infoitsport : UDINESE, DEULOFEU NON BASTA: IL CHELSEA PASSA 3-1 - infoitsport : Udinese, il ritorno di Deulofeu non basta: vince 3-1 il Chelsea - infoitsport : AMICHEVOLE - 3-1 delChelsea sull'Udinese: non basta il gol di Deulofeu -