Destra e sinistra si distinguono nelle politiche fiscali, mentre il M5s ignora ancora il problema (Di venerdì 29 luglio 2022) A brevissimo si voterà per il nuovo Parlamento. M5s, Lega, FI e FdI non hanno votato la fiducia al governo tecnico di Mario Draghi, sostenuto invece dal Pd, ed è da notare la convergenza del Movimento né di Destra né di sinistra con i partiti tradizionalmente più di Destra dell’arco costituzionale: infatti gli amici di Beppe Grillo possono pensare quello che vogliono del Pd, ma è difficile credere che lo si possa considerare a Destra di Lega o FdI o FI. Da molto tempo i concetti tradizionali di Destra e sinistra non funzionano più e richiedono una revisione. Il comunismo sovietico è finito con Gorbachev nel 1991, quello cinese si è trasformato insensibilmente in un capitalismo di stato. In Italia il Pci si era allontanato dal Pcus già dal 1968. L’ideologia comunista classica, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) A brevissimo si voterà per il nuovo Parlamento. M5s, Lega, FI e FdI non hanno votato la fiducia al governo tecnico di Mario Draghi, sostenuto invece dal Pd, ed è da notare la convergenza del Movimento né diné dicon i partiti tradizionalmente più didell’arco costituzionale: infatti gli amici di Beppe Grillo possono pensare quello che vogliono del Pd, ma è difficile credere che lo si possa considerare adi Lega o FdI o FI. Da molto tempo i concetti tradizionali dinon funzionano più e richiedono una revisione. Il comunismo sovietico è finito con Gorbachev nel 1991, quello cinese si è trasformato insensibilmente in un capitalismo di stato. In Italia il Pci si era allontanato dal Pcus già dal 1968. L’ideologia comunista classica, che ...

marattin : La campagna elettorale, i concetti di “destra” e “sinistra”, i danni enormi fatti dal M5S, l’opinione sulla campagn… - fleinaudi : Liberali… quattro gatti. Dicono cose strane. Non si capisce quel che dicono. Sostengono che bisogna rispettarsi rec… - sandrogozi : Leggi stampa e hai la conferma che in ???? tanti nel microscosmo romano si impegnano perché nulla cambi: normalizziam… - kremax987 : RT @claudiogiudici: Questo è pensiero “di sinistra”, o meglio “sociale”, ispirato dall’attenzione per il lavoro e i più deboli. La destra i… - Sari17507506 : RT @Frankestein68: @IreneVeratti @a_meluzzi Voilà! In Francia con i voti congiunti della vera sinistra, non il nostro PD, di Mélenchon e la… -