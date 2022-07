Denti bianchi: i migliori prodotti per sbiancare i denti a casa (Di venerdì 29 luglio 2022) Avere i denti bianchi e un sorriso smagliante è uno degli obiettivi da raggiungere per tante persone. Considerando che il colore dei nostri denti è spesso influenzato non solo dalla genetica ma anche dal tipo di vita e di abitudini che si hanno, è bene sapere che esistono diversi tipi di trattamenti per sbiancare il sorriso. Il colore dei nostri denti non è dato dallo smalto esterno (che è invece trasparente) bensì dallo strato più interno, che si chiama dentina. La genetica ci dice che il bianco del dente può variare anche in base all’etnia: nei popoli nordici ad esempio tende ad avere sfumature più grigiastre, in quelli mediterranei le sfumature sono più gialle. Inoltre, alcuni cibi, bevande o il fumo di tabacco, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Avere ie un sorriso smagliante è uno degli obiettivi da raggiungere per tante persone. Considerando che il colore dei nostriè spesso influenzato non solo dalla genetica ma anche dal tipo di vita e di abitudini che si hanno, è bene sapere che esistono diversi tipi di trattamenti peril sorriso. Il colore dei nostrinon è dato dallo smalto esterno (che è invece trasparente) bensì dallo strato più interno, che si chiamana. La genetica ci dice che il bianco del dente può variare anche in base all’etnia: nei popoli nordici ad esempio tende ad avere sfumature più grigiastre, in quelli mediterranei le sfumature sono più gialle. Inoltre, alcuni cibi, bevande o il fumo di tabacco, ...

