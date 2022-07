Del Piero: «Juve, Di Maria è top. Non poteva esserci acquisto migliore» (Di venerdì 29 luglio 2022) . Le parole dell’ex capitano della Juventus Intervenuto al canale Twitch della Juventus, Alessandro Del Piero ha rilasciato queste dichiarazioni. CHI GLI ASSOMIGLIA DI QUESTA Juve – «Quando guardo i giocatori non penso a chi potrebbe assomigliarmi, ma chi ora ti attrae e fa qualcosa di diverso. Parlando di Juve ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie e che ho potuto conoscere. Hanno tutti questo atteggiamento giusto per fare bene e sanno cosa voglia dire indossare questa maglia. Mi viene in mente Chiesa, che ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e ora gli auguriamo un pronto rientro. Vlahovic mi ha impressionato in maniera positiva, poi Cuadrado, Bonucci. Non è facile stare sempre lì ogni giorno, ma i ragazzi hanno qualità e voglia di poterlo fare». DI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) . Le parole dell’ex capitano dellantus Intervenuto al canale Twitch dellantus, Alessandro Delha rilasciato queste dichiarazioni. CHI GLI ASSOMIGLIA DI QUESTA– «Quando guardo i giocatori non penso a chi potrebbe assomigliarmi, ma chi ora ti attrae e fa qualcosa di diverso. Parlando dici sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie e che ho potuto conoscere. Hanno tutti questo atteggiamento giusto per fare bene e sanno cosa voglia dire indossare questa maglia. Mi viene in mente Chiesa, che ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e ora gli auguriamo un pronto rientro. Vlahovic mi ha impressionato in maniera positiva, poi Cuadrado, Bonucci. Non è facile stare sempre lì ogni giorno, ma i ragazzi hanno qualità e voglia di poterlo fare». DI ...

