(Di venerdì 29 luglio 2022) 'Non si può fare nemmeno la spesa qui oramai, entrare nei negozi è diventato un problema. Lo vede che spettacolo in epoca Covid?'. Una signora in su con l'età ci indica la brandina parcheggiata ...

Emergenza igienico - sanitaria esoffocano il cuore dell'. Nello storico rione Ripa, con l'afa che non dà un attimo di tregua in città, l'incuria nelle ultime settimane si è ......una serie di controlli nel centro storico al fine di prevenire ogni forma di illegalità ee ... Nella mattinata di ieri, invece, i Carabinieri della Stazione Roma, unitamente ai colleghi ... Degrado Aventino: sporcizia, buche e bivacchi. La Grande Bellezza resta solo un film «Non si può fare nemmeno la spesa qui oramai, entrare nei negozi è diventato un problema. Lo vede che spettacolo in epoca Covid». Una signora in su con ...I Carabinieri del gruppo di Roma continuano i controlli nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e cont ...