De Tommaso-Ascalone campioni italiani rally promozione

(Di venerdì 29 luglio 2022) Grazie al successo ottenuto aldi Roma Capitale, il 26enne varesino Damiano Desi laurea Campione Italiano. Un successo meritato quello della coppia Meteco Corse, che col successo sulle strade capitoline si son rilanciati alla grande, anche in ottica titolo tricolore assoluto. Per il tricolore assoluto nei prossimi due round, in Source

De: protagonisti da subito Il pilota di varese, ventisei anni, insieme alla codriver salentina hanno conquistato un successo storico, il primo per lui a livello europeo, al termine ...Oltre a De, la top ten del Roma Capitale ha visto la presenza di Pirelli anche nella Citroen C3 Rally2 di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, quinti dopo aver lottato per la vittoria ...Dopo la strepitosa vittoria al Rally di Roma Capitale abbiamo sentito il vincitore Damiano De Tommaso per farci raccontare tutto ...Due equipaggi italiani a podio al Rally di Roma Capitale, gara valida per il Campionato Europeo (Erc) e quello italiano (Ciar).