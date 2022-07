De Maggio: “Raspadori vuole Napoli, non rinnova. Ho notizie esclusive: due incontri col Sassuolo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Giacomo Raspadori è una trattativa di calciomercato caldissima per il Napoli che ha avuto incontri diretti gli agenti del giocatore. Secondo quanto fa sapere Valter De Maggio durante la diretta di Radio Goal del pomeriggio ci sono stati diversi “incontri tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del giocatore. Ci sarebbe già una bozza d’accordo per un contratto di 5 anni, con ingaggio a salire. Quindi tecnicamente c’è già l’accordo con il giocatore, sta quindi al Sassuolo trovare il punto d’incontro con la società di Aurelio De Laurentiis“. Raspadori al Napoli: vuole la Champions League De Maggio è entrato ancora di più ne dettagli della trattativa ed ha detto che Tullio Tinti, agente di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Giacomoè una trattativa di calciomercato caldissima per ilche ha avutodiretti gli agenti del giocatore. Secondo quanto fa sapere Valter Dedurante la diretta di Radio Goal del pomeriggio ci sono stati diversi “tra la dirigenza dele l’entourage del giocatore. Ci sarebbe già una bozza d’accordo per un contratto di 5 anni, con ingaggio a salire. Quindi tecnicamente c’è già l’accordo con il giocatore, sta quindi altrovare il punto d’incontro con la società di Aurelio De Laurentiis“.alla Champions League Deè entrato ancora di più ne dettagli della trattativa ed ha detto che Tullio Tinti, agente di ...

