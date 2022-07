De Luca consulenti lavoro | Posti vacanti? Cause di sistema e formazione inadeguata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Labitalia) - “Leper cui non si trovano lavoratori per i lavori disponibili sono molteplici. Non sono addebitali certamente solo ai lavoratori come non sono addebitabili soltanto alle aziende. Ci sono dei fenomeni che sono addebitabili alle due parti del rapporto di, come ad esempio offerte non adeguate da un punto di vista economico così come c'è una certa propensione attuale dei lavoratori a migliorare la propria qualità della vita, molto spesso a discapito del posto distesso. Ma al di là di queste situazioni che molto spesso possono essere contingenti e legati a momenti aziendali, restano dei problemi di. Il problema diprincipale è l'impossibilità quasi assoluta di incrociare la domanda e l'offerta di, a causa della ...